Lise mezunu polis, lisans bitirince 8/1 olur mu?

Soru: Lise mezunu olarak 11-2 derece kademesinden polis memuru olarak göreve başladım. Bu yıl lisans eğitimimi bitiriyorum. Lisans diplomamı idari büroya sunduğum zaman derece kademem 8-1 e düşürülür mü ? Teşekkürler

Cevap: Öğrenim durumuna göre memuriyete başlangıç ve azami yükselinebilecek derece ve kademeler Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin A fıkrasının 8/a bendinde, " Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden:

İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece,

Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe,

Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece," ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınacakları ifade edilmektedir.

657 sayılı Kanunun 36. maddesinde lise mezunlarının memuriyete başlangıç derece ve kademesi 13/3 olarak belirlenmiş olup, ilave bir derece ve bir kademe de dikkate alındığında polisliğe başlangıç derecesi 11/1 olacaktır. Aynı maddede 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin 9/1'den memuriyete başlaması öngörülmüş olup, polis memurları için ilave 1 derece dikkate alındığında başlangıç derece ve kademesi 8/1 olacaktır. Ayrıca yine 36. maddede mezuniyet sonucu ihraz edilen unvana göre (mühendis, mimar gibi) bir derece daha ilave edilme imkanı olduğundan 7/1'den başlanabilecektir.

Diğer taraftan, 36. maddenin A fıkrasının 12/d bendinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü yer almaktadır. Lisans öğrenimi sonrası derece kademesi belirlenirken emsalini geçememe kuralı olarak bilinen bu düzenlemenin de dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre sizinle aynı tarihte liseyi bitiren, sonrasında ara vermeksizin 4 yıllık yükseköğrenime başlayan ve süresi içinde mezun olduktan sonra polis memuru olarak atanan emsalinizin bugün bulunduğu dereceyi geçmeniz mümkün olmayacaktır.

Sonuç olarak, mezun olunan lisans öğreniminin niteliği ve elde edilen unvana göre başlangıç derece ve kademesi 8/1 veya 7/1 (mühendis, mimar vs ise) olarak alınıp, memuriyette geçirilen süreler bu rakamlara ilave edilecek, nihayetinde bulunan derece ve kademe emsalinizin bugün ulaştığı derece ve kademeyi geçemeyecektir.