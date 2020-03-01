1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti
 01 Mart 2020 11:35
Yazdır
Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Post'un haberine göre yetkililer, Kovid-19 taşıyan 35 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiğini açıkladı.

Hastalık Kontrol Dairesi Genel Müdürü Suwannachai Wattanayingcharoenchai, dang humması nedeniyle hastaneye yatırılan daha sonra aynı zamanda Kovid-19 taşıdığı da tespit edilen erkek hastanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Suwannachai, perakende sektöründe çalışan hastanın, Kovid-19 tanısı konulmasının ardından sevk edildiği Bamrasnardura Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar 42 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde, 2 bin 872'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 980 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı
01 Mart 2020 11:56		 İngiltere güvenli tatil için 'Türkiye'yi önerdi
01 Mart 2020 11:27
Rus gazeteci: Türk askerinin SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi
01 Mart 2020 11:20		 Virüs yayılmaya devam ediyor... En son Ermenistan'da tespit edildi
01 Mart 2020 10:46
Katil Esad'ın sicili kabarık
01 Mart 2020 09:01		 Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 872'ye çıktı
01 Mart 2020 07:15
Avustralya'da koronavirüsten ilk can kaybı
01 Mart 2020 06:43		 Orta Doğu'da koronavirüs vakaları artıyor
29 Şubat 2020 23:28
AB'yi göçmen endişesi sardı
29 Şubat 2020 22:38		 ABD'de koronavirüs bağlantılı ilk ölüm gerçekleşti
29 Şubat 2020 21:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:56 - Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı11:53 - Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu11:50 - Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf11:43 - Zorlu mesleklerin kadın adayları liseden yetişiyor11:35 - Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm11:30 - Bilim insanlarından 'maske kullanımını abartmayın' uyarısı11:27 - İngiltere güvenli tatil için 'Türkiye'yi önerdi11:23 - Kripto hesaplardan yapılan sığınmacı provokasyonlarına dikkat!11:20 - Rus gazeteci: Türk askerinin SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi11:20 - Anayasa Mahkemesi 45 bireysel başvuruyu karara bağladı
11:17 - Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı11:14 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:11 - Milli Balistik Merkezi'nin 2022'nin sonunda tamamlanması planlanıyor11:10 - Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının öğretim görevlisi hakkı yeniden kaldırıldı!11:08 - Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza kesildi11:03 - Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor10:51 - Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor10:46 - Virüs yayılmaya devam ediyor... En son Ermenistan'da tespit edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
İdlip'te rejime verilen süre doldu
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
petito ayıcık 3
ne kaybı yahu kayıp falan yok 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
tarhana çorbası 3
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 2
ice man 1
28.02.2020 alex de souza tweeti 3
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 3
maria sharapova'nın tenisi bırakması 1
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 7
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam