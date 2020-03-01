1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zorlu mesleklerin kadın adayları liseden yetişiyor

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki makine ve metalürjinin aralarında bulunduğu zorlu 7 meslek dalında eğitim gören kız öğrenciler gelecekte bu sektörlerdeki yerlerini alıp söz sahibi olmak istiyor
 01 Mart 2020 11:43
Yazdır
Zorlu mesleklerin kadın adayları liseden yetişiyor

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki zorlu 7 meslek dalında eğitim gören 115 kız öğrenci, gelecekte bu ağır sektörlerde yerlerini almak için gün sayıyor.

Lisede makine, metalürji, mobilya ve iç tasarımı, motorlu araçlar ve uçak bakım gibi bölümleri tercih eden kız öğrenciler, sınıf ve atölye ortamında cinsiyet ayrımı olmadan eğitim görüyor.

Genellikle erkek öğrencilerin tercih ettiği bölümlerde eğitim gören kız öğrenciler, sevdikleri bölümlerde okuyup gelecekte sevdikleri işi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okul Müdürü Tekin Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin sınıf ve atölye ortamında oldukça başarılı olduğunu söyledi.

Kız öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getiren Alparslan, "Birçok meslek lisesinin aksine okulumuzda mekanik branşlar ağırlıkta. Bu nedenle 'kız öğrenciyi bu branşlara göndermemiz uygun olmaz' diye düşünenler olabiliyor. Halbuki bizim şu anda mobilya, motorlu araçlar teknolojisi, metalürji ve makine gibi alanlarda okuyan kız öğrencimiz bulunuyor. Kız öğrencilerimiz bu bölümleri seçmekten dolayı memnun olduklarını ve isteyerek geldiklerini, seve seve çalışabileceklerini dile getiriyorlar." diye konuştu.

Alparslan, toplumdaki ön yargının kırılmasını istediklerini belirterek "Önemli olan mesleği severek yapabilmek. Bu mesleklere ilgi duyan kız öğrencilerimizi de okulumuza bekliyoruz." dedi.

Okulda 115 kız öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Alparslan, "Bu toplam öğrencilerimizin yüzde 9'u civarında ama bu sayı çoğalsın istiyoruz. Kız öğrencilerimizin sadece erkeklerin egemen olduğu meslek alanlarında da yetişip piyasa şartlarında onların da mücadele edebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Alparslan, mezun kız öğrencilerin işverenlerce tercih edildiklerini, iş bulmakta sorun yaşamadıklarını söyledi.

- "Keyifli çalışıyoruz"

Makine Bölümü 11. sınıf öğrencisi Seval Beyazid de makinelere merakından dolayı bu bölümü seçtiğini anlattı.

Beyazid, şunları kaydetti:

"Bu bölümü seçtiğimde ailem arkamda durdu. Makinelerle uğraşmayı seviyorum. İnsanlarla konuştuğum zaman 'kızsın, yapabilir misin?' diye tepki verdiler. Yapacağıma inandığımdan bunlar benim için sorun olmadı. Erkeklerin ağırlıkta olması benim için çok önemli değil. Hep beraber keyifli çalışıyoruz. Atölyede, temel imalat olursa parça işliyoruz, torna yapıyoruz, CNC'de, parçada program yapıyoruz. Ayrıca bilgisayar derslerimiz de oluyor."

Mobilya ve İç Mekan Ressamlığı Bölümü 11. sınıf öğrencisi Sude Yıldızhan ise okuduğu bölümün zor olduğunu ancak başarılı olduklarını dile getirerek, "Okulumuz bitince de kız öğrenciler olarak bu sektörde yer almak istiyoruz. Mobilya, ağır bir iş ve daha çok erkekler tarafından tercih ediliyor ama bizler daha ince düşünüyoruz ve bu yüzden de sektörde yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kız olduğum için insanlara ilginç geliyor"

Motor Bölümü 10. sınıf öğrencisi Berivan Doğan da komşusunun tavsiyesi üzerine istemeyerek geldiği bölüme, adeta aşık olduğunu belirtti.

Motor söküp takmaya başlayınca çok zevk aldığını anlatan Doğan, "Burada okumak benim için gurur verici bir şey. Kız olduğum için insanlara ilginç geliyor. 'Sanayide kızın ne işi var' diyorlar. Motor bölümü çok güzel ve çok seviyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu okulun cirosu şirketlerle yarışıyor
01 Mart 2020 10:25		 Ders için üretmeye başladıkları mantarı ilçeye satıyorlar
29 Şubat 2020 18:43
Görme engelli Ali öğretmen öğrencilerinin dünyasını aydınlatıyor
29 Şubat 2020 12:50		 Okullar, koronaya ne kadar hazır?
28 Şubat 2020 19:40
Köy okuluna yapılan müzik sınıfında enstrümanlı ders
27 Şubat 2020 22:48		 'İstihdam garantili' meslek lisesi ciroda hedef büyüttü
27 Şubat 2020 21:46
'Dijital teknolojiler' alanında ilk meslek yüksekokulu kuruluyor
26 Şubat 2020 15:17		 Bahçe duvarı heyelandan zarar gören okulda eğitime ara
26 Şubat 2020 14:59
Öğrenciler okul bahçesinde avokado fidanı yetiştiriyor
25 Şubat 2020 22:18		 İBB kütüphane ve okullara 200 bin kitap hediye edecek
25 Şubat 2020 21:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:56 - Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı11:53 - Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu11:50 - Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf11:43 - Zorlu mesleklerin kadın adayları liseden yetişiyor11:35 - Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm11:30 - Bilim insanlarından 'maske kullanımını abartmayın' uyarısı11:27 - İngiltere güvenli tatil için 'Türkiye'yi önerdi11:23 - Kripto hesaplardan yapılan sığınmacı provokasyonlarına dikkat!11:20 - Rus gazeteci: Türk askerinin SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi11:20 - Anayasa Mahkemesi 45 bireysel başvuruyu karara bağladı
11:17 - Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı11:14 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:11 - Milli Balistik Merkezi'nin 2022'nin sonunda tamamlanması planlanıyor11:10 - Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının öğretim görevlisi hakkı yeniden kaldırıldı!11:08 - Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza kesildi11:03 - Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor10:51 - Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor10:46 - Virüs yayılmaya devam ediyor... En son Ermenistan'da tespit edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
İdlip'te rejime verilen süre doldu
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması 1
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 4
maria sharapova'nın tenisi bırakması 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 3
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 2
ice man 1
ben genelkurmay cumhurbaşkanı Başbakanınızım 1
petito ayıcık 3
28.02.2020 alex de souza tweeti 3
ne kaybı yahu kayıp falan yok 2
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam