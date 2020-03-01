1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed'e bağlı rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki cenazesinde tören mangasındaki askerler ıslanmasın diye vatandaşların şemsiye tuttuğu fotoğraf, görenleri duygulandırdı
 01 Mart 2020 11:50
Yazdır
Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed'e bağlı rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki cenazesinde tören mangasındaki askerler ıslanmasın diye vatandaşların şemsiye tuttuğu fotoğraf, görenleri duygulandırdı.

İdlib şehidi Uzman Çavuş Batuhan Tank, dün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Cemalpaşa Mahallesi Şehit Yaşar Tank Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlığındaki şehitliğe getirilen Batuhan Tank'ın cenazesi burada toprağa verildi. Yağmur altında gerçekleştirilen cenaze töreninde, tören mangasındaki askerlerin ıslanmaması için cenazeye katılan vatandaşların kendi şemsiyesini askerlere tutma anının fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğum gününü 4 senede bir kutlayabilecek
01 Mart 2020 13:11		 Türk bayrağını gören çocuklar İstiklal Marşı okudu
01 Mart 2020 13:03
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
01 Mart 2020 10:51		 Muş'ta tek katlı evler kara gömüldü
29 Şubat 2020 22:13
Tır devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü
29 Şubat 2020 20:28		 Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor
29 Şubat 2020 17:53
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
29 Şubat 2020 15:35		 Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
29 Şubat 2020 15:31
İETT hatları gece vapuru ile entegre edildi
28 Şubat 2020 20:32		 Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
28 Şubat 2020 20:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:39 - İTO, İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı13:36 - AK Partili Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi13:27 - YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı13:15 - YÖKDİL-1 sorularını değerlendiriyoruz13:11 - Doğum gününü 4 senede bir kutlayabilecek13:07 - Bakan Akar, harekatın adını açıkladı13:03 - Türk bayrağını gören çocuklar İstiklal Marşı okudu12:55 - FETÖ sanığı, örgütün Saadet Partisine nasıl sızdığını anlattı12:55 - Muhalefetin 2023 için yeni adayı Mansur Yavaş12:32 - Personelini haftada 4 gün çalıştırarak tasarruf edecek
12:25 - Japonya'da virüs nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti12:18 - AFAD: 'Deprem haftasını hazırlıkla değerlendirin'12:12 - Mart ayında hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?12:04 - Devlet desteğiyle başladığı gelinlik üretiminde marka oldu11:59 - 'Ekspertize götürmeden sıfır araç dahi almayın' uyarısı11:56 - Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı11:53 - Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu11:50 - Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
İdlip'te rejime verilen süre doldu
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
seni sevmeyen ölsün 1
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 6
ice man 1
sır 2
ben genelkurmay cumhurbaşkanı Başbakanınızım 1
Bağırarak konuşmak 3
Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması 1
demirbaş 1
maria sharapova'nın tenisi bırakması 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam