1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşeceği tarih belli oldu. İki lider 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek
 01 Mart 2020 11:53
Yazdır
Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Özellikle İdlib'de son dönemde yaşananlar ve rejim saldırısında 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Moskova tarafı, İdlib konusunda yeni bir harita istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı öğrenildi.

Bu 3 ismin 1 gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Partili Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi
01 Mart 2020 13:36		 Bakan Akar, harekatın adını açıkladı
01 Mart 2020 13:07
Muhalefetin 2023 için yeni adayı Mansur Yavaş
01 Mart 2020 12:55		 Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
01 Mart 2020 10:05
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
01 Mart 2020 06:26		 Ankara'da Rus Sputnik çalışanlarına yönelik protesto
01 Mart 2020 02:45
1 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Mart 2020 00:03		 CHP'li Özel: Suriye'de askeri varlığa son verilmeli
29 Şubat 2020 23:11
Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
29 Şubat 2020 23:00		 NATO, Yunanistan'ın talepleri kabul etmedi
29 Şubat 2020 22:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:39 - İTO, İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı13:36 - AK Partili Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi13:27 - YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı13:15 - YÖKDİL-1 sorularını değerlendiriyoruz13:11 - Doğum gününü 4 senede bir kutlayabilecek13:07 - Bakan Akar, harekatın adını açıkladı13:03 - Türk bayrağını gören çocuklar İstiklal Marşı okudu12:55 - FETÖ sanığı, örgütün Saadet Partisine nasıl sızdığını anlattı12:55 - Muhalefetin 2023 için yeni adayı Mansur Yavaş12:32 - Personelini haftada 4 gün çalıştırarak tasarruf edecek
12:25 - Japonya'da virüs nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti12:18 - AFAD: 'Deprem haftasını hazırlıkla değerlendirin'12:12 - Mart ayında hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?12:04 - Devlet desteğiyle başladığı gelinlik üretiminde marka oldu11:59 - 'Ekspertize götürmeden sıfır araç dahi almayın' uyarısı11:56 - Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı11:53 - Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu11:50 - Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
İdlip'te rejime verilen süre doldu
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben genelkurmay cumhurbaşkanı Başbakanınızım 1
Bağırarak konuşmak 3
27.02.2020 alba berlin vs bayern münih maci 1
Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması 1
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 1
maria sharapova'nın tenisi bırakması 1
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 3
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 6
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 3
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 4
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam