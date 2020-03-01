Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşeceği tarih belli oldu. İki lider 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek
|01 Mart 2020 11:53
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Özellikle İdlib'de son dönemde yaşananlar ve rejim saldırısında 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.
Edinilen bilgiye göre Moskova tarafı, İdlib konusunda yeni bir harita istiyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı öğrenildi.
Bu 3 ismin 1 gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.
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