Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı
|01 Mart 2020 11:56
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Suriye'de Esed rejiminin saldırısı altındaki İdlib'de atılan bombaların korkuttuğu küçük bir çocuğun o anları, cep telefonu ile kaydedildi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan çocuğun korktuğu anlar yürekleri dağladı
Türkiye ile gerginliğe neden olan İdlib'deki mazlum siviller, rejim askerlerinin attığı bombaları nedeniyle zor anlar yaşıyor. Rejimin savaş uçaklarının attığı bombaların hedefi olmaktan kurtulan ailelerde yetişkinler bomba seslerine alışırken en büyük korkuyu ise küçük çocuklar yaşıyor. İdlib'de savaş uçaklarından atılan bombanın düştüğü anlarda ise küçük bir kız çocuğunun yaşadığı korku ve panik, yakınları tarafından kameralara yansıdı. Görüntülerde bomba sesi ile önce irkilen çocuk daha sonra ise "anne, anne" diyerek ağladı. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı çocuk, sakinleştirme çabaları esnasında açılan bir kapının gıcırtısına da korku ile refleks gösterdi. Küçük çocuğun, açılan kapıdan gelen kişinin annesi olduğunu görünce rahatlayıp, gülümsemesi de yer aldı.
Görüntüleri çeken küçük kızın yakını ise "Korkma kızım, korkma. Uçak sesi, korkma otur" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor.
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