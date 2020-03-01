1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı

Suriye'de Esed rejiminin saldırısı altındaki İdlib'de atılan bombaların korkuttuğu küçük bir çocuğun o anları, cep telefonu ile kaydedildi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan çocuğun korktuğu anlar yürekleri dağladı
 01 Mart 2020 11:56
Yazdır
Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı

Suriye'de Esed rejiminin saldırısı altındaki İdlib'de atılan bombaların korkuttuğu küçük bir çocuğun o anları, cep telefonu ile kaydedildi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan çocuğun korktuğu anlar yürekleri dağladı

Türkiye ile gerginliğe neden olan İdlib'deki mazlum siviller, rejim askerlerinin attığı bombaları nedeniyle zor anlar yaşıyor. Rejimin savaş uçaklarının attığı bombaların hedefi olmaktan kurtulan ailelerde yetişkinler bomba seslerine alışırken en büyük korkuyu ise küçük çocuklar yaşıyor. İdlib'de savaş uçaklarından atılan bombanın düştüğü anlarda ise küçük bir kız çocuğunun yaşadığı korku ve panik, yakınları tarafından kameralara yansıdı. Görüntülerde bomba sesi ile önce irkilen çocuk daha sonra ise "anne, anne" diyerek ağladı. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı çocuk, sakinleştirme çabaları esnasında açılan bir kapının gıcırtısına da korku ile refleks gösterdi. Küçük çocuğun, açılan kapıdan gelen kişinin annesi olduğunu görünce rahatlayıp, gülümsemesi de yer aldı.

Görüntüleri çeken küçük kızın yakını ise "Korkma kızım, korkma. Uçak sesi, korkma otur" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Japonya'da virüs nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti
01 Mart 2020 12:25		 Tayland'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
01 Mart 2020 11:35
İngiltere güvenli tatil için 'Türkiye'yi önerdi
01 Mart 2020 11:27		 Rus gazeteci: Türk askerinin SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi
01 Mart 2020 11:20
Virüs yayılmaya devam ediyor... En son Ermenistan'da tespit edildi
01 Mart 2020 10:46		 Katil Esad'ın sicili kabarık
01 Mart 2020 09:01
Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 872'ye çıktı
01 Mart 2020 07:15		 Avustralya'da koronavirüsten ilk can kaybı
01 Mart 2020 06:43
Orta Doğu'da koronavirüs vakaları artıyor
29 Şubat 2020 23:28		 AB'yi göçmen endişesi sardı
29 Şubat 2020 22:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:39 - İTO, İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı13:36 - AK Partili Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi13:27 - YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı13:15 - YÖKDİL-1 sorularını değerlendiriyoruz13:11 - Doğum gününü 4 senede bir kutlayabilecek13:07 - Bakan Akar, harekatın adını açıkladı13:03 - Türk bayrağını gören çocuklar İstiklal Marşı okudu12:55 - FETÖ sanığı, örgütün Saadet Partisine nasıl sızdığını anlattı12:55 - Muhalefetin 2023 için yeni adayı Mansur Yavaş12:32 - Personelini haftada 4 gün çalıştırarak tasarruf edecek
12:25 - Japonya'da virüs nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti12:18 - AFAD: 'Deprem haftasını hazırlıkla değerlendirin'12:12 - Mart ayında hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?12:04 - Devlet desteğiyle başladığı gelinlik üretiminde marka oldu11:59 - 'Ekspertize götürmeden sıfır araç dahi almayın' uyarısı11:56 - Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar yürek sızlattı11:53 - Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu11:50 - Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
İdlip'te rejime verilen süre doldu
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
Öğretim Elemanı atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 4
petito ayıcık 3
zalgiris kaunas 1
seni sevmeyen ölsün 1
27.02.2020 alba berlin vs bayern münih maci 1
Bağırarak konuşmak 3
28.02.2020 alex de souza tweeti 3
ice man 1
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 7
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam