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YÖKDİL-1 sorularını değerlendiriyoruz

Adaylar, YÖKDİL-1 sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyor
 01 Mart 2020 13:15
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YÖKDİL-1 sorularını değerlendiriyoruz

YÖKDİL-1 sınavı için başvurular 8 ila 16 Ocak 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Sınav ise bugün yapıldı.

Sınav Almanca, Fransızca, Arapça ve İngilizce alanlarında yapıldı.

Saat 10:15'te başlayan sınav toplamda 180 dakika sürdü. Adaylara toplamda 80 soruldu.

YÖKDİL puanları 5 yıl boyunca geçerli olacak.

Adaylar, memurlar.net formunda soruları değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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