YÖKDİL-1 sorularını değerlendiriyoruz
Adaylar, YÖKDİL-1 sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyor
|01 Mart 2020 13:15
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YÖKDİL-1 sınavı için başvurular 8 ila 16 Ocak 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Sınav ise bugün yapıldı.
Sınav Almanca, Fransızca, Arapça ve İngilizce alanlarında yapıldı.
Saat 10:15'te başlayan sınav toplamda 180 dakika sürdü. Adaylara toplamda 80 soruldu.
YÖKDİL puanları 5 yıl boyunca geçerli olacak.
Adaylar, memurlar.net formunda soruları değerlendiriyor.
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