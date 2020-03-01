Muhalefetin 2023 için yeni adayı Mansur Yavaş

CHP kulisleri 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak 37. Olağan Kurultayı öncesinde bir hayli hareketlendi. Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kongrenin en güçlü adayı. Ancak kulisleri asıl hareketlendiren Genel Başkanlık seçimi değil. Kulisler, Parti Meclisi'ne kimlerin gireceği ve olası erken seçimde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartışıyor. Kulislere yansıyanlara göre Ekrem İmamoğlu'nun üst üste yaptığı hatalar nedeniyle Cumhurbaşkanı hayallerinin çok yakında suya düşeceği, CHP'nin ve Millet İttifakı'nın adayının Mansur Yavaş olacağı konuşulmaya başlandı.

Muharrem İnce aday olacak mı?

CHP'de ay sonunda yapılacak Büyük Kurultay öncesi CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan başka Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkan isim olmadı. Parti kulislerinde konuşulanlara göre, Atıcı dışında Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Fikri Sağlar ve Umut Oran da adaylık için hazırlık yapıyor. Herkesin potansiyel aday olarak gösterdiği Muharrem İnce ise şu ana kadar "adayım" demedi.

Ekrem İmamoğlu irtifa kaybediyor

CHP'de Genel Başkanlık kadar olası bir erken seçimde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması da yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, gözünü Cumhurbaşkanlığı koltuğuna diktiğini saklama gereği duymayan Ekrem İmamoğlu, parti içinde de kredisini hızla tüketmeye başladı. Yaptığı üst üste hatalar nedeniyle kamuoyunun büyük çoğunluğundan olduğu gibi CHP tabanından da tepki görmeşe başlayan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı hayallerinin suya düşmek üzere olduğu belirtiliyor.

Mansur Yavaş bunun için CHP'de kaldı

İmamoğlu kredisini hızla tüketirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın popülaritesi ve kredisi ise hızla yükseliyor. Hem yaptığı çalışmalar ve konuşmalar hem de mütevazi tavrı nedeniyle Mansur Yavaş'ın CHP'nin ve Millet İttifakı'nın adayının Mansur Yavaş olacağı konuşulmaya başlandı. Yavaş'ın bu sebeple İYİ Parti'ye katılmak için CHP'den istifa etmediği belirtiliyor.

AK Parti de Mansur Yavaş'ı bekliyor

AK Parti kulislerinde muhalefetin adayı olarak konuşulan isim de Millet İttifakı'nın adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Mansur Yavaş. AK Parti'nin tecrübeli bir milletvekili, adı Cumhurbaşkanlığı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şans vermiyor, "İmamoğlu bu gidişle kendi kendini sıfırlar. Bence muhalefetin gizli adayı Mansur Yavaş" diyor.