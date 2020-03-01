Bakan Akar, harekatın adını açıkladı
|01 Mart 2020 13:07
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Milli Savunma Bakanı Akar, İdlip operasyonuna dair açıklama yaparken, operasyonun adının Bahar Kalkanı Harekatı olduğunu belirtti.
İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları:
"27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir.
Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir."
Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var.Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir
Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır."
(İdlib)Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın"
(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır"
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