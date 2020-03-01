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Doğum gününü 4 senede bir kutlayabilecek

Eskişehir'de Leyla ve Cemal Yıldırım çiftinin ilk bebeği olan Kemal Yıldırım, 4 senede bir kez rastlanan 29 Şubat'ta dünyaya geldi.
 01 Mart 2020 13:11
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Doğum gününü 4 senede bir kutlayabilecek

Eskişehir'de Leyla ve Cemal Yıldırım çiftinin ilk bebeği olan Kemal Yıldırım, 4 senede bir kez rastlanan 29 Şubat'ta dünyaya geldi.

Eskişehir'de yaşayan Leyla ve Cemal Yıldırım çiftinin 10 yıllık bebek hasretleri 29 Şubat'ta son buldu. Eskişehir Özel Ümit Hastanesinde dünyaya gelen ve Kemal adı verilen bebeğin annesi Leyla Yıldırım, çok mutlu olduğunu belirtti. Bebekleri 29 Şubat'ta doğsa da 28 Şubat veya 1 Mart tarihinde doğum gününü kutlayacağını söyleyen anne Yıldırım, "Çok mutluyuz. 4 senede bir gelse de her sene kutlarız doğum gününü inşallah. Biz aslında 29'a denk getirmeyelim dedik, ama sağlıklı sıhhatli gelince olsun dedik. Hiç sıkıntı değil. Sonuçta her sene zaten kutlarız doğum gününü. 29 Şubat hiç sorun değil. Bizim için sıkıntı yok. Bebeğimizin sağlıklı olması bizim için daha iyi. 28 Şubat veya 1 Mart doğum günü kutlayacağız" dedi.

"Sen bizim için özel bir bebeksin diyeceğim"

Baba Cemal Yıldırım ise, "2010'da evlendik. On yıl sonra uzun bir zaman sonra ilk defa ilk bebeğimiz doğdu. Mutluyuz, sevinçliyiz. Allah'ın izniyle turp gibi bir evladımız dünyaya geldi. Ne diyebiliriz? Allah olmayanlara da versin diyelim. Biz her zaman olduğu gibi hayırlı evlat olsun dedik. Vatanımıza milletimize hayırlı evlat olsun dedik. Öyle dua ettik. İnşallah büyüyünce de vatanımıza, milletimize hayırlı evlat olur. Bana sorarsa sen böyle özel bir çocuksun diyeceğim. Sen 29 Şubat'ta doğdun. Her 4 senede bir olsa da fark etmez. Her yıl senin doğum gününü kutlayacağız" diye konuştu.

"Hastane olarak biz de çok mutluyuz"

Ebe Nebahat Durmuş, hastane olarak böyle özel bir güne şahit olmaları nedeniyle mutlu olduğunu dile getirdi. Durmuş, "Aile için çok büyük bir şans bu. Her zaman denk gelmez böyle bir durum. Zaten on yıldan sonra da olmuş. Özel bir bebek ve özel günü seçerek geldi. Onlar için de güzel bir gün. Yani güzel bir duygu, hele normal doğum olarak çok çok güzel bir duygu. Yani isteyerek geliyor, istediği günü seçiyor. Kendini istediği saatte seçen bir bebek olarak doğuyorlar. Normal doğumun güzel yönleri çok çok güzel" dedi.

10 yıl sonra torununa kavuşan ve heyecandan konuşamayan dedesi ve babaannesi mutluluktan gözyaşlarını tutamazken, torunlarına hediyelerini de verdiler.
İhlas Haber Ajansı
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