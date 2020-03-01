İTO, İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı
|01 Mart 2020 13:39
|Yazdır
İstanbul'da, şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13 ve toptan fiyatlar yüzde 1,74 arttı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şubat 2020 fiyat indekslerini açıkladı.
Buna göre, İstanbul'da şubatta, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,13, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 1,74 arttı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 12,95, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 8,76 olarak gerçekleşti.
- Sektörel bazda değişim oranları
Şubat 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 9,80, diğer harcamalar grubunda yüzde 3,71, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,23, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,95, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,05, gıda harcamalarında yüzde 0,84 artış, giyim harcamalarında yüzde 0,43 ve konut harcamalarında yüzde 0,28 azalış görüldü.
Toptan fiyatlarda ise şubatta bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,29, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,19, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,31, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,30, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,15, mensucat grubunda yüzde 0,09 artış, madenler grubunda ise yüzde 0,17 azalış kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Motorin ve benzine ÖTV ile zam yapıldı
29 Şubat 2020 10:13
|Benzin ve motorinde büyük indirim, pompaya yansıyacak
28 Şubat 2020 16:50
|Ekonomistlerin, Şubat ayı enflasyon beklentisi
28 Şubat 2020 16:13
|Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
27 Şubat 2020 21:00
|Koronavirüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdı
26 Şubat 2020 21:03
|MB: Koronavirüsün ekonomiye etkileri yakından takip ediliyor
26 Şubat 2020 15:21
|Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim
25 Şubat 2020 16:51
|Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı
25 Şubat 2020 14:36
|Benzinde 10 kuruşluk indirim bekleniyor
25 Şubat 2020 09:59
|Emlak fiyatlarında yükselişler başladı
24 Şubat 2020 22:50