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İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha öldü

İran Sağlık Bakanlığı, vatandaşlarına yolculuk yapmamaları ve özellikle kuzeydeki Gilan ve Mazenderan eyaletlerine gitmemeleri çağrısında bulundu
 01 Mart 2020 14:05
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İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha öldü

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişinin daha ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 385 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Cihanpur, son belirlemelere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum, Gilan eyaletlerinde rastlandığını söyledi.

Virüs vakalarının arttığını ve eyaletlerin genelinde durumun ciddi olduğunu dile getiren Cihanpur, vatandaşlardan yolculuk yapmamalarını ve özellikle kuzeydeki Gilan ve Mazenderan eyaletlerine gitmemelerini istedi.

Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 75 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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