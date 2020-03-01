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İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

İdlib'de Rusya'nın desteklediği rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerimiz memleketlerinde göz yaşları içinde son yolculuklarına uğurlanıyor
 01 Mart 2020 14:25
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İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

ANKARA

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşının başında askerler nöbet tuttu. Şehidin annesi Kezban Eldemir, babası Mehmet Çankaya ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, törene katılan protokol üyeleri ile yakınlarının omuzlarında top arabasına taşındı.

"İhtiram yürüyüşü"nde Buhurizade Mustafa Efendi'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.

Top arabasına alınan ve yakınlarınca asker selamıyla uğurlanan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vali Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı milletvekilleri ile ilgililer katıldı.

YOZGAT

İdlib'de Rusya'nın desteklediği rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'te sürdürdüğü terörle mücadele faaliyetleri sırasında Rusya'nın desteklediği rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir için bugün memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Arpalık köyünde cenaze merasimi düzenlendi.

Arpalık Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBK) Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Yozgat Valisi Kadir Çakır başta olmak üzere yüzlerce kişi katıldı.

Cenaze öncesi şehit annesi Emine Özdemir son kez oğlunun tabutuna sarıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbirler eşliğinde omuzlarda taşındı. Cenazeye katılan kalabalık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

SAMSUN

İdlib şehidi Eyüp Gülaştı Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Askeri uçakla dün akşam Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen ve Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan alınarak Orta Mahalle Rıdvan Paşa Camisi'ne götürüldü.

Şehidin babası İsa, annesi Nuray Gülaştı ve kardeşleri, şehidin naaşının başında gözyaşı döktü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, taziyelerini ilettikleri aileyi teskin etmeye çalıştı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzunda top arabasına konulan şehidin naaşı, yaklaşık bir kilometre top aracında taşındıktan sonra cenaze aracıyla şehitliğe götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, burada son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Vali Osman Kaymak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KÜTAHYA

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz (27), memleketi Kütahya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın naaşı, cenaze aracı ile Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Yılmaz'ın naaşı daha sonra cenaze namazı için Ulu Camii'ne getirildi.

Burada yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazarlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Hatice Yılmaz, "Benim kahraman oğlum" diyerek asker selamı verdi.

Şehit daha sonra dua ve gözyaşları arasında Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Muhammed Yılmaz'ın babası Hüseyin Yılmaz, annesi Hatice Yılmaz, şehidin kardeşleri İbrahim ve Emre Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çekiç, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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