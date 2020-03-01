TSK, rejim hedeflerini böyle vuruyor
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
|01 Mart 2020 14:22
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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü ve bugüne kadar bir İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 Top/Obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar/havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklarken, bakanlıktan, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edildiği yeni görüntüler paylaşıldı.
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