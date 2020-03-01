1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Koronavirüs devlet-vatandaş iş birliğiyle aşılabilir'

Prof. Dr. Recep Öztürk: COVID-19'un herhangi bir ilde görülmesi durumunda kişi, yetkili hastanelerde izlenecek, temas edenler izolasyona alınacak. Hasta odaklı bir çalışma yapılacak. Sağlık kuruluşlarının üzerine düşeni tek başına yapmasıyla sorun çözülmüyor. Devlet-vatandaş iş birliğini burada mükemmel şekilde kurabiliriz ki bundan önceki salgınlarda hep başarıldı
 01 Mart 2020 14:35
Yazdır
'Koronavirüs devlet-vatandaş iş birliğiyle aşılabilir'

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, COVID-19'un Türkiye'de görülmesi durumunda, salgının devlet-vatandaş iş birliğiyle aşılabileceğini söyledi.

Koronavirüsün insana adapte olmuş bir virüs hastalığı olduğunu, 2002'de Sars koronavirüsü, 2012'de Mers koronavirüsü ve 2019'un sonu itibarıyla da COVID-19 olarak karşımıza çıktığını anlatan Öztürk, bireysel olarak virüsten korunmanın yollarını, vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğini ve virüsün dünya genelinde yayılmasıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

- "Virüsün bazı koşullarda 9 güne kadar yaşadığı durumlar var"

COVID-19'un 2 metre öteye gidebilen öksürük ve aksırık yoluyla havaya saçılan, damlacık adı verilen partiküllerle bulaştığını ifade eden Öztürk, "2 metre içinde bir hasta varsa, bu, solunum yolundan açığa çıkan damlacıklarla bulaşabiliyor. Özellikle ağızdan ve burundan girerek bulaşıyor. İkinci bir bulaşma yolu da temastır. Damlacıklar çevreye bulaşıyor. Virüsün, bazı koşullarda saatlerce, bazı koşullarda 9 güne kadar yaşadığı dönemler var. Biz buraya dokunduğumuzda, ellerimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze değdirdiğimizde bulaşabiliyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Recep Öztürk, koronavirüs enfeksiyonunun şu anda Türkiye'de olmadığını net olarak bildiklerini, Sağlık Bakanlığının bütün araştırmalarını şüpheli vaka bulmaya odakladığını söyledi.

Hastalığın duyulmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığının virüsün ülkeye girmemesi için bütün tedbirleri aldığını hatırlatan Öztürk, "Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde, İtalya'da, Amerika'da, İngiltere'de, İsviçre'de vakalar olduğunu biliyoruz. Sayın Bakan da en son Bilim Kurulu toplantısında ifade etti. Bulaşıcı bir hastalık, çok farklı kanallar kullanarak geliyor." diye konuştu.

"COVID-19'un herhangi bir ilde görülmesi durumunda kişi yetkili hastanelerde izlenecek, temas edenler de izolasyona alınacak" diyen Öztürk, "Başka insanlara ve başka illere yayılmaması için elden gelen bütün gayret gösterilecek. Hasta odaklı bir çalışma yapılacak. Sağlık kuruluşlarının üzerine düşeni tek başına yapmasıyla sorun çözülmüyor. Devlet-vatandaş iş birliğini burada mükemmel şekilde kurabiliriz ki bundan önceki salgınlarda hep başarıldı." ifadelerini kullandı.

- "Hasta, tam olarak iyileşene kadar dışarı çıkmamalı"

Öztürk, hastalığın Türkiye'de görülmesi durumunda vatandaşların nasıl davranması gerektiğini şöyle anlattı:

"Olgular belli bir süre evlerde izlenmek zorunda kalacak. Her şeyden önce hastalık dönemlerinde kendilerine özel, havalandırması sağlanan bir odada kalacaklar. O odadan dışarıya elden geldiğince çıkmayacaklar. Kendilerine bir bakıcı görevlendirilmiş olabilir. Bu kişi de bakım için odaya girişte maske takacak. Hasta da maske takacak. Hasta ve bakım verenler sık sık ellerini yıkayacaklar. Bakım için eldivenlerini giyecek. Alkol bazlı bir el antiseptiği de bu amaçla kullanılabilir."

Hasta olan kişinin kullandığı eşyaların bir başkası tarafından kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, "Çamaşır suyuyla hastanın dokunma olasılığı olan tuvaletler, komodinler, hastanın elinin ulaştığı her yer günde en az bir kere genel olarak ve temas sonrası silinmesi gerekiyor. Bu hastalar tam olarak iyileşene kadar da kesinlikle dışarıya çıkmamalı." dedi.

- "Çocuklarda neredeyse hiç görülmüyor"

Öztürk, virüsün ileri yaştaki hastaları daha fazla etkilediğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Çok net görülüyor ki virüs 50 yaşından sonra öldürmeye başlıyor. Esas öldürücü etkisini de 70 yaşından sonra gösteriyor. Böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklar, kalp hastalığı, diyabet, şeker hastalığı gibi bir hastalık durumu varsa ağır seyrediyor. Çocuklarda zaten neredeyse hiç görülmüyor. 50 yaşın altında ölüm çok düşük."

- "İran'da bir kontrolsüzlük olduğunu söyleyebiliriz"

Devlet-vatandaş iş birliğiyle 2002 yılında Sars virüsünün Türkiye'de görülmediğini, Mers virüsünün ise sadece bir vakayla görüldüğünü hatırlatan Öztürk, Türkiye'nin COVID-19 konusunda sağlık alt yapısının ve koruyucu ekipmanların hazır olduğunu ve yol haritasının belirlendiğini ifade ederek "Türkiye'de kötü bir senaryonun gerçekleşmeyeceğine inanıyorum, virüsün Türkiye girmesi durumunda birkaç ilde lokal vaka olarak kalacağını düşünüyorum." dedi.

Hastalığın görülmesi durumunda paniğe düşülmemesi gerektiği uyarısında bulunan Öztürk, "Güney Kore'de birden arttı. İran'da arttı ama özellikle İran için konuşursak orada belli bir kontrolsüzlük olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İran'da ölüm oranının yüzde 20 ile başladığını hatırlatan Öztürk, "Bu hastalıkta ölüm oranı şu anda yüzde 3 dolaylarındadır. Bakıldığında İran'da en az 6 kat daha fazla saptanmamış olgu var diye düşünebiliyorsunuz. Şu anda bu doğrulanıyor. Vaka ölüm oranları yüzde 10'lara kadar düştü. Bu giderek azalacak. Tespit edilmemiş vakalar var." dedi.

Çin'in salgınla birlikte şeffaf davranmasının pozitif bir politika olduğunu dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çin'in, bu son salgında, koskoca bir eyaleti karantinaya alma cesareti olmasaydı hastalık şu anda çok daha fazla yayılırdı. Kişilerin her yönüne dokunabilen kararlar almak zorundasınız. Devletlerin politikasında temel davranış değişikliklerine neden olacak kararlar olmazsa yayılım riski yüksek oluyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim insanlarından 'maske kullanımını abartmayın' uyarısı
01 Mart 2020 11:30		 Türk doktorlara büyük onur
29 Şubat 2020 09:26
Pilot adayları yerde kaldı
28 Şubat 2020 08:50		 Sokak hayvanlarının gönüllü veterinerliğini yapıyor
27 Şubat 2020 22:01
Türk plastik cerrahları çocukların yüzlerini güldürüyor
27 Şubat 2020 21:56		 Gazetecilerden korona virüsüne karşı maskeli önlem
27 Şubat 2020 18:23
Hastalarından, 13 yılda aldığı kilolarla rekor kırdı
27 Şubat 2020 13:50		 Kadın İETT şoförleri İstanbul trafiğinde
26 Şubat 2020 17:55
Soylu, 'Arka Sokaklar'ın Bekçi kısmını paylaşımı
25 Şubat 2020 02:35		 Hakkari'de 'özel harekat' doğal afetlerde hayat kurtaracak
24 Şubat 2020 20:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:24 - MSB: SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi imha edildi15:20 - İYİ Parti'de 700 ilçe kongresi tamamlandı15:16 - Gelir vergisi beyannamesinde süre doluyor15:12 - TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor15:08 - Olmayan mahalle için muhtarlık seçimi yapıldı15:04 - MHP'den teşkilatlara 'İdlib' uyarısı14:52 - 'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı yakalandı14:44 - Cüneyt Arkın'dan, 34 şehidimize: Canlarım, kınalı kuzularım14:35 - 'Koronavirüs devlet-vatandaş iş birliğiyle aşılabilir'14:25 - İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
14:22 - TSK, rejim hedeflerini böyle vuruyor14:19 - Karısını öldürüp, çocuğunun yanında kendini vurdu14:05 - İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha öldü13:55 - Bu okulun cirosu şirketlerle yarışıyor13:52 - Fahrettin Altun: Türkiye'den ayrılan mülteci sayısı 80 bin 888 oldu13:49 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı13:39 - İTO, İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı13:36 - AK Partili Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
İdlip'te rejime verilen süre doldu
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
petito ayıcık 3
Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması 1
Bağırarak konuşmak 3
ben genelkurmay cumhurbaşkanı Başbakanınızım 1
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 1
bahar kalkanı 1
28.02.2020 alex de souza tweeti 3
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 5
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 4
27.02.2020 alba berlin vs bayern münih maci 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam