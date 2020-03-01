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Cüneyt Arkın'dan, 34 şehidimize: Canlarım, kınalı kuzularım

Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi 'Canlarım, kınalı kuzularım' sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
 01 Mart 2020 14:44
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Cüneyt Arkın'dan, 34 şehidimize: Canlarım, kınalı kuzularım

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan 34 kahraman askerlerimiz için Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan duygu dolu bir paylaşım geldi.

Arkın, sosyal medya hesabından 'Canlarım, kınalı kuzularım' mesajıyla paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı.
Memurlar.Net
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