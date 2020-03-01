Cüneyt Arkın'dan, 34 şehidimize: Canlarım, kınalı kuzularım
Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi 'Canlarım, kınalı kuzularım' sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
|01 Mart 2020 14:44
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