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Olmayan mahalle için muhtarlık seçimi yapıldı

Esenler Güney Rezerv Alanı'nda inşasına başlanan ve henüz kaba inşaatlarının bile bitmediği, yeni kurulan 15 Temmuz Mahallesi'nde 61 seçmenle muhtarlık seçimi yapıldı. Seçime katılan iki kadın muhtar adayı kazanmak için kıyasıya yarıştı.
 01 Mart 2020 15:08
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Olmayan mahalle için muhtarlık seçimi yapıldı

Esenler Güney Rezerv Alanı'nda inşasına başlanan ve henüz kaba inşaatlarının bile bitmediği, yeni kurulan 15 Temmuz Mahallesi'nde 61 seçmenle muhtarlık seçimi yapıldı. Seçime katılan iki kadın muhtar adayı kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Esenler Belediye Meclisinde Esenler'in 17. mahallesi olarak kabul edilen 15 Temmuz Mahallesi, ilginç bir muhtarlık seçimine sahne oldu. Yeni kurulan ve adeta şantiye alanı olan mahallede yaşayan 61 seçmen, muhtarlık seçimleri için sandık başına gitti. İki kadın muhtar adayının yarıştığı seçimlerde 61 seçmen oy kullandı. Projelerini mahalle sakinlerine anlatan adaylar, kazanmak için kıyasıya yarıştı. Seçim sandıklarının kurulduğu Mareşal Fevzi Çakmak İlkokluna gelen vatandaşlar, oylarını kullandı.

"İstanbul gibi bir yerde 61 seçmen gerçekten ilginç"

Yeni kurulan mahallenin kısa bir sürede daha kalabalık olacağını söyleyen 15 Temmuz Mahallesi Muhtar Adayı Sema Öztürk, "15 Temmuz Mahallesi'nde oturuyorum. Burası zaten yeni kurulmuş bir mahalle, muhtarlık için adaylığımı koydum. 61 seçmenimiz var. İstanbul gibi bir yerde 61 seçmen gerçekten ilginç. Hayırlı olur inşallah, bu mahalle iki bina için kurulmamıştır. Muhakkak yanlarına site kurulacaktır. Çok kısa bir zamanda buranın çok kalabalık bir mahalle olacağını düşünüyorum. Hayallerim var. Önemli olan hizmet etmek. Kadınlar eğitimli olmalı, ayaklarının üzerinde durabilmeli ki erkeğe muhtaç olmayalım. Bizde varız diyebilelim. Onun için bana bu teklif geldiğinde sadece bunu düşündüm. Niye olmasın ben de yapabilirim, erkeklerden daha iyi düşünebilirim. Rızık Allah'ındır. Bana sadece bir rol biçilmiştir. Ben bu rolü oynuyorum. O neyi emrettiyse o olacaktır. Rakibim kazanırsa da Allah yolunu bahtını açık etsin. Hayırlı uğurlu olsun herkes için, önemli olan çalışmak, biz olabilmek" dedi.

"15 Temmuz Mahallesi'ne demir yürekli biri lazımdı, işte buradayım"

Seçime kısa bir sürede komşularını ziyaret ederek hazırlandığını belirten muhtar adayı Hülya Demiryürek ise, "Bu seçimin diğerlerinden farkı seçmen sayımızın çok az olması. 95 seçmenimiz var ama bunlardan sadece 61 tanesi oy kullanabiliyor. Diğerleri kısıtlı seçmen oluyor. Seçime kısa bir süremiz vardı, bu süre zarfında zaten yüzde 80'i lojman sakini olduğu için komşularımızı ziyaret ettik. 15 Temmuz Mahallesi'ne demir yürekli biri lazımdı, işte buradayım" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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