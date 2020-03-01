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TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.
 01 Mart 2020 15:12
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TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.

İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, TSK'ye ait SİHA'larla Serakib, Şeyh Ahmet, Ez-Zerbe ve Talhiyah bölgelerinde rejime ait tank, zırhlı personel taşıyıcı, tanksavar ve araçlar ile rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.
Anadolu Ajansı
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