İYİ Parti'de 700 ilçe kongresi tamamlandı

İYİ Parti'nin haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan 2'nci Olağan Kongresi öncesinde 700 ilçenin kongresi tamamlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İYİ Parti kuruluşundan bu yana 3'ü olağanüstü olmak üzere 4 kongre gerçekleştirdi.

Partinin 2'nci olağan kongresinin ise haziran ayında yapılması planlanıyor.

İYİ Parti, bu kapsamda mahalle delegeliği seçimlerinin ardından il ve ilçe kongrelerinin takvimini netleştirdi.

Partinin 1 Şubat'ta başlayan ilçe kongrelerinde sona yaklaşılırken, şu ana kadar teşkilatı bulunan yaklaşık 900 ilçeden 700'ünde ilçe başkanları belirlendi.

İYİ Partinin kalan yaklaşık 200 ilçede ise il başkanlarını mart ayının ilk haftasına kadar belirlemesi bekleniyor.

İlk il kongresi Muş'ta

İYİ Parti'nin ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından büyük kongre için önem taşıyan ve kongre delegelerinin belirlendiği il kongrelerine geçilecek.

Partinin il kongrelerinin mart ayı ortasında başlaması planlanırken ilk il kongresinin 14 Mart'ta Muş'ta yapılacağı öğrenildi.

İYİ Parti il kongrelerine 15 ve 16 Mart'ta Bitlis ve Bingöl ile devam edecek.

Olağan kongre sürecini 16 Mayıs'ta il kongrelerinin tümünün gerçekleştirilmesiyle tamamlayacak İYİ Parti, haziran ayında ise büyük kongresini toplamayı planlıyor.

Şu ana kadar sadece genel Başkan Meral Akşener'in aday olmasının beklendiği kongrenin tarihine ilişkin son kararı Genel İdare Kurulu (GİK) verecek.

Siyasi konuşma yapılmaması kararı

Bu arada kongrelerde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için Kur'an-ı Kerim okutulması ve siyasi içerikli herhangi bir konuşma yapılmaması kararıyla ilgili ilçe teşkilatları talimatlandırıldı.