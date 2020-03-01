MSB: Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı: Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür.
|01 Mart 2020 15:24
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Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapıldı.Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda şöyle; Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.
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