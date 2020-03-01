Sürü İHA'lar yakında göreve hazır
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, GPS olmayan ortamda da yön bulan sürü insansız hava araçlarının (İHA) yakında göreve hazır olacağını açıkladı.
|01 Mart 2020 15:46
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, GPS olmayan ortamda da yön bulan sürü insansız hava araçlarının (İHA) yakında göreve hazır olacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden "İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapabildiği KERKES Projesi-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi, gökyüzündeki ordumuz. SÜRÜ #İHA Her şey vatan için" notuyla paylaşılan görüntülerde, sürü İHA'ların yakında göreve hazır olacağı belirtildi.
İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapabildiği KERKES Projesi - Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer SistemiSSB (@SavunmaSanayii) March 1, 2020
Gökyüzündeki ordumuz!
SÜRÜ #İHA 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Her şey vatan için! pic.twitter.com/dcN1MNUw0J
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