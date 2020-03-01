Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Şırnak'ta aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kent beyaza büründü.
|01 Mart 2020 16:14
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Şırnak'ta aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kent beyaza büründü.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çetin geçen kış, martın ilk gününde de göstermeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, ilçe de beyaza büründü.
İlçeye bağlı Başaran köyü sakinlerinden Kenan Gökçe, güneşli günlere hasret kaldıklarını söyledi. Gökçe, "Aylardır bölgede kar yağıyor. Şimdi mart ayına girdik belki karlar erir dedik ama tam tersi oldu yine kar yağdı. Bu gidişle bahar gelmeyecek ilçemize" dedi.
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