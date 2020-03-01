Umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi
|01 Mart 2020 16:18
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UMRECİLER TERMAL KAMERALAR İLE TARANDI
İstanbul Havalimanı'nda dün gece saatlerinde kutsal topraklarda bulunan Umrecilerin geri dönüşleri nedeniyle yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda havalimanına takviye sağlık ekibi ve 16 ambulans hazır bulunduruldu. Umreciler termal kameralarla taranarak yurda giriş yaparken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
BİZE SORULAR SORDULAR
Umre'den gelen Türk yolcular uçaktan indikten sonra sağlık ekipleri tarafından taramadan geçtiklerini ve kendilerine bir kaç soru sorulduğunu söyledi. Umreden gelen Hakan Tansu, "Oradaki havalimanında kontrole tutulmadık. Buraya geldikten sonra sağlık taramasından geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok. Suudi Arabistan'a gidişler iptal ama buraya gelişlerde bir sıkıntı yok" dedi. Yolculardan Sedat Canbaz ise, "Biz de umre seferlerinin iptal edildiğini Medine'de öğrendik. İstanbul Havalimanı'na geldikten sonra burada kontrol edildik. Burada bir cihaz ile kontrol edildik. Birtakım sıkıntılarımızın olup olmadığını sordular. Ateşimizin öksürüğümüzün olup olmadığını sordular" diye konuştu.
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