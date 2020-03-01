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Artvin'de 'koronavirüs' iddiaları yalanlandı

Artvin'de bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.
 01 Mart 2020 16:30
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Artvin'de 'koronavirüs' iddiaları yalanlandı

Artvin'de bir kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada bazı kişilerce paylaşılan, dün akşam saatlerinde Artvin Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle hasta getirildiği ve bu kişide koronavirüs tespit edildiği yönündeki haberin tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Dünya genelinde Kovid-19 tanımlandığı günden itibaren Artvin Devlet Hastanesinde Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tanım algoritması uyarınca temaslı vaka veya olası vaka başvurusu olmadığına işaret edilen açıklamada, halkın bu tür paylaşımlara itibar etmemesi, Sağlık Bakanlığı duyuru ve paylaşımlarını takip etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu yalan paylaşımı yapan kişi veya kişiler için hukuki sürecin başlatıldığı da kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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