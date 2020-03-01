Düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı
|01 Mart 2020 16:34
|Yazdır
Edirne'de, çok sayıda düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına yüzerek ve botlarla geçti.
Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen sınır köylerindeki birçok noktadan yüzerek, şişme bot ve tahta kayıklarla karşı kıyıya geçmeyi sürdürdü.
Meriç nehrini aşan düzensiz göçmenleri Yunan polisi ve askerleri kovalarken, havaya ateş ederek ve bağırarak durdurmaya çalıştı. Askerleri gören düzensiz göçmenler ise nehrin kenarlarındaki sazlıklara saklandı.
Türkçe, Arapça, İngilizce gibi çeşitli dillerde düzensiz göçmenlere yönelik anonsların yankılandığı sınır hattında bazı düzensiz göçmenler karşı kıyıya ip gerdi. Gerdikleri iplerle de Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler gruplar halinde bekleyişini sürdürdü.
Kiraladıkları taksi ve minibüslerle sınır köylerine gelen düzensiz göçmenlerin yanlarına az eşya aldıkları görüldü.
Bazı gruplar ise geçmek için geceyi beklediklerini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erzurum SGK İl Müdürlüğüne dev afiş asıldı
01 Mart 2020 17:02
|Başkentliler İdlib şehidinin ailesini yalnız bırakmadı
01 Mart 2020 16:52
|Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların
01 Mart 2020 16:42
|Kara yoluyla gidemeyen göçmenler sahile yöneldi
01 Mart 2020 16:26
|Veri izleme memurunun müdahalesi, İsa'nın hayatını kurtardı
01 Mart 2020 16:22
|Umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi
01 Mart 2020 16:18
|Mehmetçiğe şemsiye tutan kadın yaşadıklarını anlattı
01 Mart 2020 16:04
|Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi duygulandırdı
01 Mart 2020 15:56
|Basit önlemler depremde hayat kurtarıyor
01 Mart 2020 15:40
|Düzensiz göçmenler Edirne'ye gitmeye devam ediyor
01 Mart 2020 15:36