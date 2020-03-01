Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların
|01 Mart 2020 16:42
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Türkiye'nin birçok bölgesinden umut yolculuğuna çıkan göçmenlerin günlerdir süren bekleyişleri yürek burkuyor.
Zaman zaman Yunan askerlerinin gazlı müdahalesinden ve soğuk havadan en çok etkilenenler ise çocuklar oluyor. Umut ve umutsuzluğun kol kola olduğu Pazarkule Sınır Kapısı'nda aileleriyle kapıların açılmasını bekleyen çocukları, her şeyden habersiz ses bombaları eşliğinde arabalarıyla oyun oynamaya, ellerindeki ağaç dallarıyla toprağa şekiller çizmeye devam etse de korkulu gözlerle etrafı izliyor. Zorlu hava şartları nedeniyle sürekli ateşlerin yakıldığı bölgede çocuklar, sadece atılan gaz bombalarından değil yoğun dumandan da olumsuz etkileniyor.
ELLERİNDE SİMİTLE UYUYAKALDILAR
Ailesi ile birlikte Yunanistan'a gidebilmek için günlerdir tampon bölgedeki zorlu bekleyişi süren Rimas (4) ve kardeşi Ahmed'in (2,5) ellerindeki simit ile annelerinin kucağında uyuyakalması, bölgedeki çocukların yorulduğunu gözler önüne seriyor.
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