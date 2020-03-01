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Balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı
Eskişehir'de misafirlik için gittiği evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.
|01 Mart 2020 16:47
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Eskişehir'de misafirlik için gittiği evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.
Ömerağa Mahallesi Acar Sokağı'ndaki bir arkadaşının evine giden H.B. (15) henüz bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki balkondan yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Eskişehir Şehir Hastanesine götürdü.
H.B'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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