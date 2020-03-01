TSK Esed rejiminin Halep'teki askeri havaalanını vurdu
|01 Mart 2020 16:57
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Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin Halep'teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.
Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib'deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.
TSK'nin dün SİHA'lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.
Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep'in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab'a nakletmişti.
Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.
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