Başkentliler İdlib şehidinin ailesini yalnız bırakmadı
|01 Mart 2020 16:52
|Yazdır
Binlerce başkentli, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın naaşının toprağa verildiği Cebeci Askeri Şehitliği'ne akın etti.
Şehidin cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki askeri törenin ardından defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne getirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Vasip Şahin ile binlerce başkentli şehidin ailesini yalnız bırakmadı.
Okunan duaların ve tören mangasının saygı atışının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.
Oktay, şehidin anne ve babasına Türk bayrağı vererek, "Bayrağımız bize şehitlerimizden emanet. Cumhurbaşkanımız ve tüm milletimiz adına vatanımızın birliğinin ve beraberliğinin temsili olarak bayrağımızı size emanet ediyorum." dedi.
Törenin ardından şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erzurum SGK İl Müdürlüğüne dev afiş asıldı
01 Mart 2020 17:02
|Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların
01 Mart 2020 16:42
|Düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı
01 Mart 2020 16:34
|Kara yoluyla gidemeyen göçmenler sahile yöneldi
01 Mart 2020 16:26
|Veri izleme memurunun müdahalesi, İsa'nın hayatını kurtardı
01 Mart 2020 16:22
|Umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi
01 Mart 2020 16:18
|Mehmetçiğe şemsiye tutan kadın yaşadıklarını anlattı
01 Mart 2020 16:04
|Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi duygulandırdı
01 Mart 2020 15:56
|Basit önlemler depremde hayat kurtarıyor
01 Mart 2020 15:40
|Düzensiz göçmenler Edirne'ye gitmeye devam ediyor
01 Mart 2020 15:36