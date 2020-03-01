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Başkentliler İdlib şehidinin ailesini yalnız bırakmadı

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar da katıldı
 01 Mart 2020 16:52
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Başkentliler İdlib şehidinin ailesini yalnız bırakmadı

Binlerce başkentli, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın naaşının toprağa verildiği Cebeci Askeri Şehitliği'ne akın etti.

Şehidin cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki askeri törenin ardından defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Vasip Şahin ile binlerce başkentli şehidin ailesini yalnız bırakmadı.

Okunan duaların ve tören mangasının saygı atışının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

Oktay, şehidin anne ve babasına Türk bayrağı vererek, "Bayrağımız bize şehitlerimizden emanet. Cumhurbaşkanımız ve tüm milletimiz adına vatanımızın birliğinin ve beraberliğinin temsili olarak bayrağımızı size emanet ediyorum." dedi.

Törenin ardından şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.
Anadolu Ajansı
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