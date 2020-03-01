Erzurum SGK İl Müdürlüğüne dev afiş asıldı
Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü binasına, İdlib'deki Türk askerine destek amacıyla dev afiş asıldı.
|01 Mart 2020 17:02
|Yazdır
Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü binasına, İdlib'deki Türk askerine destek amacıyla dev afiş asıldı.
SGK çalışanları, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin acısını tüm Türk halkıyla paylaşmak, toplumdaki hassasiyeti canlı tutmak ve orduya destek için dev afiş hazırlattı.
Kurum binasına asılan dev afişte şu ifadelere yer verildi:
"Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Vatan sağ olsun
01 Mart 2020 18:12
|Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler madenden çıkmıyor
01 Mart 2020 18:07
|Tonlarca karı toplayıp 'Cula Deliği'ne doldurdular! Nedeni ise...
01 Mart 2020 17:22
|Başkentliler İdlib şehidinin ailesini yalnız bırakmadı
01 Mart 2020 16:52
|Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların
01 Mart 2020 16:42
|Düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı
01 Mart 2020 16:34
|Kara yoluyla gidemeyen göçmenler sahile yöneldi
01 Mart 2020 16:26
|Veri izleme memurunun müdahalesi, İsa'nın hayatını kurtardı
01 Mart 2020 16:22
|Umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi
01 Mart 2020 16:18
|Mehmetçiğe şemsiye tutan kadın yaşadıklarını anlattı
01 Mart 2020 16:04