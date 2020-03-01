1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erzurum SGK İl Müdürlüğüne dev afiş asıldı

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü binasına, İdlib'deki Türk askerine destek amacıyla dev afiş asıldı.
 01 Mart 2020 17:02
Yazdır
Erzurum SGK İl Müdürlüğüne dev afiş asıldı

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü binasına, İdlib'deki Türk askerine destek amacıyla dev afiş asıldı.

SGK çalışanları, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin acısını tüm Türk halkıyla paylaşmak, toplumdaki hassasiyeti canlı tutmak ve orduya destek için dev afiş hazırlattı.

Kurum binasına asılan dev afişte şu ifadelere yer verildi:

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Vatan sağ olsun
01 Mart 2020 18:12		 Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler madenden çıkmıyor
01 Mart 2020 18:07
Tonlarca karı toplayıp 'Cula Deliği'ne doldurdular! Nedeni ise...
01 Mart 2020 17:22		 Başkentliler İdlib şehidinin ailesini yalnız bırakmadı
01 Mart 2020 16:52
Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların
01 Mart 2020 16:42		 Düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı
01 Mart 2020 16:34
Kara yoluyla gidemeyen göçmenler sahile yöneldi
01 Mart 2020 16:26		 Veri izleme memurunun müdahalesi, İsa'nın hayatını kurtardı
01 Mart 2020 16:22
Umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi
01 Mart 2020 16:18		 Mehmetçiğe şemsiye tutan kadın yaşadıklarını anlattı
01 Mart 2020 16:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:22 - İzmir'de 4 kişinin kaçırdığı genç kız aranıyor!18:17 - AB, Dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı18:12 - Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Vatan sağ olsun18:07 - Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler madenden çıkmıyor18:02 - Karamollaoğlu: 1.200 lira maaş alan emekliler var17:57 - Yunanistan'dan düzensiz göçmenlere sert müdahale17:52 - Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Bahar Kalkanı Harekatı' mesajı17:47 - Otomobilini izinsiz alan arkadaşını ihbar etti!17:42 - Tüketici teknolojisine geçen yıl 66 milyar lira harcandı17:37 - Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
17:32 - İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 35'e yükseldi17:27 - Bakan Çavuşoğlu, adaylığı onaylanan Bozkır'ı tebrik etti17:22 - Tonlarca karı toplayıp 'Cula Deliği'ne doldurdular! Nedeni ise...17:17 - YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı17:12 - Selçuk Bayraktar'ın videosu yine gündem oldu17:07 - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı17:02 - Erzurum SGK İl Müdürlüğüne dev afiş asıldı16:57 - TSK Esed rejiminin Halep'teki askeri havaalanını vurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
İdlip'te rejime verilen süre doldu
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selçuk bayraktar 2
Bağırarak konuşmak 3
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
sır 2
ben genelkurmay cumhurbaşkanı Başbakanınızım 1
bahar kalkanı 2
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 1
petito ayıcık 3
28.02.2020 alex de souza tweeti 3
marteniçka 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam