Selçuk Bayraktar'ın videosu yine gündem oldu

Türkiye, Suriye'de verdiği mücadelede etkin olarak İHA ve SİHA'ları kullanıyor. Daha önce bu alanda dışa bağımlı olan ülkemizin söz sahibi olmasında ise Selçuk Bayraktar'ın payı da bulunuyor. Dün Suriye'de SİHA'larla vurulan darbenin ardından Selçuk Bayraktar'ın yıllar önce çekilen ve Türkiye'yi bu alanda bir numara yapmak istediğini anlatan anların videosu gündem oldu.

Son 10 yılda Suriye'de yaşanan iç savaş Türkiye'yi derinden etkiliyor. İç savaştan fırsat bulup sınırımızı tehdit eden DEAŞ ve YPG/PKK gibi örgütler bir yanda dururken diğer yanda ise Esed'in halkına uyguladığı zulüm nedeniyle insanlık dramı yaşanıyor.

15 yıl önce çekilmiş bir video, Selçuk Bayraktar, İHA maketi ile projelerini anlatıyor.

Bu projeyi desteklerseniz, Türkiye 5 yıl içinde İHA noktasında dünyada 1 numara olur diyor.

Hava sahası kapalı Suriye'de, bugün en büyük kozumuz o İHA'lar...pic.twitter.com/2zh2v0qCZT Biliyor Muydunuz (@bilio_muydunuz) March 1, 2020

Tüm bu tehditlere ve insanlık dramına karşı Türkiye, MİT ve TSK ile bölgede hem terör örgütlerini etkisiz kılmak hem de masada söz sahibi olmak adına gücünü etkili bir şekilde kullanıyor.

YERLİ VE MİLLİ İHA/SİHA'LAR GÖKLERDE

Sınır ötesine yapılan operasyonlarda zayiatı en aza indirmek ve asker kaybımızın önüne geçmek adına İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları büyük bir rol üstleniyor.

Türkiye'de Türk mühendislerinin ürettiği İHA ve SİHA'lar hem istihbarat elde etmede hem de üzerlerindeki mühimmatlarla vurucu güç olarak görev aldı.

SAVAŞ SANATINDA GÖRÜLMEMİŞ TAKTİK: SÜRÜ SİHA HARBİ

Özellikle üzerlerinde mühimmat yüklü olan SİHA'lar son gelişmelerin ardından Suriye üzerinde birden fazla ve birlikte olarak hareket etti. Birlikte hareket ettikleri için sonuç almada daha hızlı olan SİHA'lar adeta uçan ordu gibi görev aldı. Bu taktik Türkiye'nin son yıllarda nereden nereye geldiğinin de bir göstergesi oldu.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN SÖZLERİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medyada İHA/SİHA'ları üreten şirketlerden biri olan Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yıllar önce çekilen videosu sık sık paylaşıldı.

O dönem İHA üretiminde daha yolun başında bir genç olan Bayraktar'ın yanında bulunan askeri ve sivil yetkililere "Türkiye 5 sene içerisinde İHA'lar desteklenirse dünyada bir numara olabilir. Çünkü dünyada da bu projeleri benim gibi arkadaşlar yapıyor. Bu teknolojiyi yakalamak Türkiye için büyük bir fırsat" sözleriyle projenin öneminden bahsettiği görülüyor.