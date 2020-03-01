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İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 35'e yükseldi

İngiltere'de 12 kişide daha korona virüsü görülmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısının 35'e yükseldiği belirtildi.
 01 Mart 2020 17:32
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İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 35'e yükseldi

İngiltere'de 12 kişide daha korona virüsü görülmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısının 35'e yükseldiği belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü İngiltere'de de yayılmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, bugün yaptığı açıklamada, bugün 12 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 35'e yükseldiğini kaydetti. Whitty'nin açıklamasına göre, hastalardan 6'sı İtalya, 2'si ise İran seyahatinden döndü ve 3 kişi ise virüs görülen kişilerle temas etti. Whitty, bir diğer hastanın ise yakın zamanda herhangi bir seyahate çıkmadığını, virüse nasıl yakalandığının araştırıldığını söyledi.

Çin'de korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 870'e yükselirken, Fransa'da 2, Güney Kore'de 20, Japonya'da 6'sı karantina gemisinde 6'sı ülke genelinde olmak üzere toplam 12, İtalya'da 29, İran'da 54, ABD'de 1, Hong Kong'da 2, Tayvan'da 1, Avustralya'da 1 ve Filipinler'de 1 kişi hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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