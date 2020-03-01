Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

AHBAP derneği ile bir çok insana yardım ulaştıran Haluk Levent sınırda bekleyen çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu yardım çağrısına ise tepki gösterdi. Levent, gelen tepkilere çektiği video ile cevap verdi. Ancak sevilen şarkıcı tepkilerin çoğalması üzerine bu paylaşımlarını sildi.

MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Haluk Levent sınırda bekleyen çocuklar için ve Twitter hesabından "Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap'lar sınıra! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!" paylaşımında bulundu.

"LÜTFEN BAĞIŞLAYIN BİZİ"

Bazı kullanıcıların bu yardım çağrısına tepki göstermesi üzerine Haluk Levent bir paylaşım daha yaptı.

Haluk Levent tepki gösteren kullanıcılara; "Twitin altı a-politik soslu Türkiye gerçeği. 'Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?' diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir. Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi" açıklamasında bulundu.

"BİZ O ÇOCUKLARA SU GÖTÜRDÜK"

Gelen tepki ve yorumlara dayanamayan Levent daha sonra ise bir video paylaşarak duygularını paylaştı ve "Biz o çocuklara su götürdük, bunu yapmazsam insan olamayacağımı düşünüyorum" diyerek tweet'ini silmeyeceğini de söyledi.

"BEBEKLERİN IRKI, MİLLİYETİ OLMAZ"

Ancak ünlü şarkıcı bu videodan sonra, söylemlerinin kişisel politik söylemlere benzediği gerekçesiyle paylaşımını silmek durumunda olduğunu söyledi. Levent, paylaşımının sonuna "Bebeklerin ırkı milliyeti olmaz. 'O zaman bu kadar çocuk yapmasalardı' diyenler var. Arkadaşlar çocuk doğmuş artık ve ortada. Onlara niye ceza verelim?" cümleleriyle noktaladı.