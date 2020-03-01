Otomobilini izinsiz alan arkadaşını ihbar etti!
|01 Mart 2020 17:47
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde G.K., otomobilinin yakın arkadaşı F.A. tarafından çalındığını iddia ederek, polise ihbarda bulundu.
İhbarın ardından harekete geçen polis, otomobili bulup, sahibine teslim ederken, F.A.'yı gözaltına aldı. İfadesinde, otomobili hırsızlık amacıyla değil gezmek amacıyla izinsiz aldığını belirten F.A., serbest bırakıldı.
Olay, Türkmen Mahallesi'nde, 27 Şubat Perşembe gecesi meydana geldi. Kuşadası'nda yaşayan G.K., iddiaya göre, F.A ile buluştuktan sonra ortak arkadaşlarının evine ziyarete gitti.
Sabah evden çıkarken, çantasını kontrol eden G.K., otomobilinin kontak anahtarının olmadığını fark etti. İsviçre'ye kayıtlı ZH 120 188 plakalı otomobilini park ettiği yerde de göremeyen G.K., yakın arkadaşı F.A. tarafından çalındığını ileri sürüp, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı takibe aldı. Otomobil, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde, ertesi gün saat 02.00 sıralarında durduruldu. Araçtaki F.A. ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, otomobili hırsızlık amacıyla değil gezmek amacıyla izinsiz aldığını belirten F.A. ile arkadaşı, serbest bırakıldı.
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