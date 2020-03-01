1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Bahar Kalkanı Harekatı' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Şubat'ta İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
 01 Mart 2020 17:52
Yazdır
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Bahar Kalkanı Harekatı' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Şubat'ta İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı şimdi de Bahar Kalkanı harekatıyla, bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız. Allah, Ay Yıldız uğruna mücadele veren kahramanlarımızı korusun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AB, Dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
01 Mart 2020 18:17		 Karamollaoğlu: 1.200 lira maaş alan emekliler var
01 Mart 2020 18:02
Yunanistan'dan düzensiz göçmenlere sert müdahale
01 Mart 2020 17:57		 Bakan Çavuşoğlu, adaylığı onaylanan Bozkır'ı tebrik etti
01 Mart 2020 17:27
Selçuk Bayraktar'ın videosu yine gündem oldu
01 Mart 2020 17:12		 Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
01 Mart 2020 17:07
TSK Esed rejiminin Halep'teki askeri havaalanını vurdu
01 Mart 2020 16:57		 Artvin'de 'koronavirüs' iddiaları yalanlandı
01 Mart 2020 16:30
MSB: Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürüldü
01 Mart 2020 15:24		 İYİ Parti'de 700 ilçe kongresi tamamlandı
01 Mart 2020 15:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:27 - Genç grafiker evinde ölü bulundu18:22 - İzmir'de 4 kişinin kaçırdığı genç kız aranıyor!18:17 - AB, Dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı18:12 - Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Vatan sağ olsun18:07 - Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler madenden çıkmıyor18:02 - Karamollaoğlu: 1.200 lira maaş alan emekliler var17:57 - Yunanistan'dan düzensiz göçmenlere sert müdahale17:52 - Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Bahar Kalkanı Harekatı' mesajı17:47 - Otomobilini izinsiz alan arkadaşını ihbar etti!17:42 - Tüketici teknolojisine geçen yıl 66 milyar lira harcandı
17:37 - Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi17:32 - İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 35'e yükseldi17:27 - Bakan Çavuşoğlu, adaylığı onaylanan Bozkır'ı tebrik etti17:22 - Tonlarca karı toplayıp 'Cula Deliği'ne doldurdular! Nedeni ise...17:17 - YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı17:12 - Selçuk Bayraktar'ın videosu yine gündem oldu17:07 - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı17:02 - Erzurum SGK İl Müdürlüğüne dev afiş asıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
İdlip'te rejime verilen süre doldu
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tarhana çorbası 4
Bağırarak konuşmak 3
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 7
bahar kalkanı 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
zalgiris kaunas 1
marteniçka 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 4
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 1
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 2
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam