Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler madenden çıkmıyor
|01 Mart 2020 18:07
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan bir bakır madeni işletmesinde, arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen ve maaşlarını alamadıklarını iddia eden yaklaşık 40 işçi, yerin 140 metre altında eylemlerinin beşinci gününde haklarını arıyor.
Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesi Karaköy'de bulunan bir bakır maden işletmesi, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan bir maden işleme fabrikası ile iş birliği yapıyordu. İvrindi'de bulunan fabrikanın ÇED raporunun iptal edilmesi üzerine elindeki madeni değerlendiremeyen firma, bünyesinde bulunan bazı işçilerle yolları ayırma kararı aldı. Arkadaşlarının işten çıkarılmasını kabullenmeyen ve maaşlarını aylardır alamadıklarını iddia eden yaklaşık 40 işçi ise kendini maden ocağını kapattı. Beş gündür yer altında haklarını almak için çaba sarf eden işçiler haklarını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.
Tedbir amaçlı jandarma ekipleri de bölgede önlem alırken, işçilerin aileleri de maden dışında eşlerinden gelecek haberi bekliyor.
İşçiler eylemlerinin beşinci gününde İdlib'te şehit olan 33 askerimizi de unutmayarak yerin 140 metre altında mevlid-i şerif okuyarak dua etti. Haklarını alıncaya kadar madenden çıkmayacaklarını belirten işçiler, "İşten çıkarılan arkadaşlarımızın tazminat hakları verilmiyor. Bizim 3 aydır maaşımız ödenmiyor. Hiçi bir yetkili bize olumlu bir cevap vermiyor. Her birimiz bu işletmede 5 - 10 yıllık işçiyiz. Bizler 1 ay önce de maaşlarımız için madene girmemiştik. Bize söz verildi maaşlarınızı en kısa zamanda alacaksınız diye ama aradan geçen zaman içinde 1 maaş hesabımıza yattı. Bu sefer tüm arkadaşlar la beraber bu eylemimizi maaşlarımızı alıncaya kadar yer altında sürdüreceğiz" dediler.
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