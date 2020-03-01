AB, Dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
AB, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
|01 Mart 2020 18:17
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