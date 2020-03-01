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Gülistan Doku'dan 57 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.
 01 Mart 2020 18:33
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Gülistan Doku'dan 57 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Doku'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına, AFAD ekipleri ile Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri katıldı.

Baraj gölünde bugün de suda görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, sıcak ve açık havayı fırsat bilerek botlarla göl yüzeyi ile kıyılarında geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

Ekiplerin gün boyu aralıksız sürdürdüğü çalışmalarda bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21), 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
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