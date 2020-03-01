Meclis İdlib için kapalı toplanacak
TBMM Genel Kurulunun 3 Mart Salı günü saat 15.00'te yapacağı kapalı oturumunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelerle ilgili bilgi verecek- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da kapalı oturuma katılacak
|01 Mart 2020 18:40
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TBMM Genel Kurulu, salı günü gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis'e bilgi verecek.
Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına 3 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanarak başlayacak.
Daha sonra AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek. Akar ve Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.
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