Şanlıurfa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|01 Mart 2020 18:51
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
01 Mart 2020 16:14
|İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
01 Mart 2020 14:25
|Doğum gününü 4 senede bir kutlayabilecek
01 Mart 2020 13:11
|Türk bayrağını gören çocuklar İstiklal Marşı okudu
01 Mart 2020 13:03
|Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf
01 Mart 2020 11:50
|Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
01 Mart 2020 10:51
|Muş'ta tek katlı evler kara gömüldü
29 Şubat 2020 22:13
|Tır devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü
29 Şubat 2020 20:28
|Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor
29 Şubat 2020 17:53
|Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
29 Şubat 2020 15:35