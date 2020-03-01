1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 01 Mart 2020 18:51
Yazdır
Şanlıurfa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem dolayısıyla can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken kısa süreli korkuya neden oldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
01 Mart 2020 16:14		 İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
01 Mart 2020 14:25
Doğum gününü 4 senede bir kutlayabilecek
01 Mart 2020 13:11		 Türk bayrağını gören çocuklar İstiklal Marşı okudu
01 Mart 2020 13:03
Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf
01 Mart 2020 11:50		 Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
01 Mart 2020 10:51
Muş'ta tek katlı evler kara gömüldü
29 Şubat 2020 22:13		 Tır devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü
29 Şubat 2020 20:28
Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor
29 Şubat 2020 17:53		 Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
29 Şubat 2020 15:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okunacak20:27 - İdlib'de yaralanan iki asker, evlerine getirildi20:23 - Bakan Soylu, ülkemizden ayrılan göçmen sayısını açıkladı20:19 - Erdoğan'dan İdlib şehidi Baysal'ın babaevine taziye ziyareti20:15 - İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor19:30 - Habur sınır kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı19:23 - Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza19:21 - MSB paylaştı! Bakan Akar, operasyonu böyle yönetiyor19:16 - Uzman Onbaşı: Birliğime yeniden katılacağım19:11 - 2 kuzen, kız çocuklarına cinsel istismardan tutuklandı
19:06 - Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama19:01 - SİHA mühimmatlarında net mesaj: Hatay çalıntı değildir18:56 - 'Diyabet gözlerde ciddi hasara neden olabilir'18:51 - Şanlıurfa'da 3.5 büyüklüğünde deprem18:46 - Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni serbest18:40 - Meclis İdlib için kapalı toplanacak18:33 - Gülistan Doku'dan 57 gündür haber alınamıyor18:27 - Genç grafiker evinde ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
İdlip'te rejime verilen süre doldu
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seni sevmeyen ölsün 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
ne kaybı yahu kayıp falan yok 1
sır 2
ben genelkurmay cumhurbaşkanı Başbakanınızım 1
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 6
selçuk bayraktar 5
marteniçka 2
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 1
karadul örümceğinin iyi niyeti 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam