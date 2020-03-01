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'Diyabet gözlerde ciddi hasara neden olabilir'

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığının tüm vücudu etkileyebileceği gibi gözlerde de ciddi hasarlara yol açabileceğini söyledi.
 01 Mart 2020 18:56
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'Diyabet gözlerde ciddi hasara neden olabilir'

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığının tüm vücudu etkileyebileceği gibi gözlerde de ciddi hasarlara yol açabileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, şeker hastalığının göz sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgiler vererek, önemli açıklamalarda bulundu. Şeker Hastalığının göz damarlarını etkileyerek görmede azalmaya, önlem alınmadığında ise körlüğe yol açabileceğini belirten Opr. Dr. Candan Karaca, "Diyabet, insülin salınımı veya insülin etkisinin yetersizliği sonucu kan şekerinin artmasıyla kendini gösteren metabolik bir hastalıktır. Bu hastalık tüm vücudu etkilediği gibi gözlerde de körlüğe kadar gider ciddi hasarlara yol açmaktadır. Bugüne kadar şeker hastalığı tespit edilmemiş kişiler, göz muayenesine geldiğinde yaptığımız tetkikler sonucunda şeker hastası olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü bulanık görme, kanlanma, göz içindeki damarların sertleşmesi gibi bazı durumlarda bu belirtiler vücuttaki şekerin göze vurduğunun göstergesidir" dedi.

Muayene ve tedavinin önemine de değinen Dr. Karaca, şunları söyledi:

"Şeker hastalığı gözümüzde görmeyi sağlayan ve gözümüzün iç duvarını döşeyen sinir tabakası olan retina tabakasını tutarak görmemizi bozar. Retina tabakasının şeker hastalığında bozulması sonucu gözde diyabetik retinopati ortaya çıkar. Bu sağlık sorunu retinadaki kılcal damarların yapısını bozduğu gibi, hücre kaybına da yol açarak damar geçirgenliğinin bozulmasına, sarı nokta bölgesinde sıvı ve yağlı maddelerin birikmesine neden olmaktadır. Beraberinde ise kılcal damarların tıkanarak beslenmeyen alanların ortaya çıkmasına neden olarak kendiliğinden kanayabilen yeni damarlar oluşturmaktadır. Bu oluşum retinada damarlı zarlar oluşmasına ve ilerleyen süreçte ciddi görme kayıplarına, ağrılı göz tansiyonu yükselmelerine sebep olmaktadır. Ailesinde şeker öyküsü olan ve şeker hastası teşhisi konulmuş hastalar mutlaka retina normal ise yılda bir kez muayene, retinopati başladığında ise 3 - 4 aylık süreler dahilinde uzman bir göz doktoru tarafından görülmelidir."
İhlas Haber Ajansı
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