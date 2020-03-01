SİHA mühimmatlarında net mesaj: Hatay çalıntı değildir
Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıda askerlerimizin şehit olması sonrası, Rus medyasında Türkiye ile ilgili yer alan skandal haberlerin ardından SİHA mühimmatlarında yer alan "Hatay çalıntı değildir" mesajı dikkat etti.
|01 Mart 2020 19:01
|Yazdır
Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıda askerlerimizin şehit olması sonrası, Rus medyasında Türkiye ile ilgili yer alan skandal haberlerin ardından SİHA mühimmatlarında yer alan "Hatay çalıntı değildir" mesajı dikkat etti.
Suriye'ye düzenlenen "Bahar Kalkanı "operasyonunda Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Suriye'de kalleşçe saldırılarda şehit düşen askerlerimiz için kalktı. SİHA mühimmatlarının bir tarafında şehitlerimizin sayısı yazarken diğer tarafında ise "Hatay çalındı" haberine itafen "Hatay çalıntı değildir" mesajı yer aldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İdlib'de yaralanan iki asker, evlerine getirildi
01 Mart 2020 20:27
|İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
01 Mart 2020 20:15
|Uzman Onbaşı: Birliğime yeniden katılacağım
01 Mart 2020 19:16
|Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Vatan sağ olsun
01 Mart 2020 18:12
|Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler madenden çıkmıyor
01 Mart 2020 18:07
|Tonlarca karı toplayıp 'Cula Deliği'ne doldurdular! Nedeni ise...
01 Mart 2020 17:22
|Erzurum SGK İl Müdürlüğüne dev afiş asıldı
01 Mart 2020 17:02
|Başkentliler İdlib şehidinin ailesini yalnız bırakmadı
01 Mart 2020 16:52
|Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların
01 Mart 2020 16:42
|Düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı
01 Mart 2020 16:34