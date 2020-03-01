Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay görevlendirildi.
|01 Mart 2020 19:06
|Yazdır
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay görevlendirildi.
Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun'tan boşalan müdürlük görevine uzun yıllar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini yürüten Aydın Acay, görevlendirilmesi eğitim camiasında da sevinçle karşılandı.
Acay'ın önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacağı öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Habur sınır kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı
01 Mart 2020 19:30
|Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza
01 Mart 2020 19:23
|YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
01 Mart 2020 17:17
|Malatya'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
01 Mart 2020 15:51
|Sağlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler tazminat ödemeyecek
01 Mart 2020 15:28
|AFAD: 'Deprem haftasını hazırlıkla değerlendirin'
01 Mart 2020 12:18
|Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor
01 Mart 2020 11:03
|'Alo 170' hattına 10 yılda 100 milyonun üzerinde çağrı geldi
01 Mart 2020 10:31
|İnternetten para göndermek 1 TL
01 Mart 2020 08:40
|THY, İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini durdurdu
01 Mart 2020 06:14