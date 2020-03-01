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Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay görevlendirildi.
 01 Mart 2020 19:06
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Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay görevlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun'tan boşalan müdürlük görevine uzun yıllar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini yürüten Aydın Acay, görevlendirilmesi eğitim camiasında da sevinçle karşılandı.

Acay'ın önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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