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2 kuzen, kız çocuklarına cinsel istismardan tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, gölet kenarında, otomobillerindeki biri 12, diğeri 15 yaşında olan kız çocuklarına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Seyfullah Karaaslan (34) ve amcasının oğlu Selçuk Karaaslan (37), mahkemece tutuklandı.
 01 Mart 2020 19:11
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2 kuzen, kız çocuklarına cinsel istismardan tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, gölet kenarında, otomobillerindeki biri 12, diğeri 15 yaşında olan kız çocuklarına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Seyfullah K. (34) ve amcasının oğlu Selçuk K. (37), mahkemece tutuklandı.

Kula Jandarma Komutanlığı'na dün saat 11.40'ta, ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Gölbaşı Mahallesi'ndeki Kula Göleti yakınlarında, otomobilden silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, 45 Z 6284 plakalı otomobilden silah atıldığını tespit etti.

Otomobile doğru yaklaşan ekipler, kendilerini görünce araçtan inen Seyfullah K. ve amcasının oğlu Selçuk K.'ın tedirgin davranışlarından şüphelendi. Jandarma ekipleri, araca biraz daha yaklaşınca içinde 2 kız çocuğu olduğu fark etti. Bunun üzerine 2 kuzen gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ele geçirilen kurusıkı tabancaya da el koyuldu.

Şüphelilerle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kız çocukları V.Ç. (12) ve Y.A. (15), kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 kız çocuğu sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Manisa Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, gözaltındaki şüpheliler hakkında savcının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyfullah K. ve kuzeni Selçuk K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli Cezaevi'ne gönderildi.
DHA
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