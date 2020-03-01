1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzman Onbaşı: Birliğime yeniden katılacağım

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hain saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu, Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan baba evine geldi. Duranoğlu, "Sağlığıma kavuştuktan sonra yeniden birliğime katılacağım. Biz bir ölür bin diriliriz" dedi.
 01 Mart 2020 19:16
Yazdır
Uzman Onbaşı: Birliğime yeniden katılacağım

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu, Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan baba evine geldi.

İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonrasında yaralanmasının ardından Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu hastanedeki tedavisinin ardından Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde baba evine geldi.

Burada köylülerin geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduğu Uzman Onbaşı Duranoğlu, "Sağlığıma kavuştuktan sonra yeniden birliğime katılacağım. Biz bir ölür bin diriliriz" dedi.

"YENİDEN GİDECEĞİM, GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM"

Duranoğlu, "Türkiye'mizin başına böyle olumsuz bir olay geldi. Sanmasınlar ki Türkiye bölünür. Tek bayrak, tek yürek olmaya devam edeceğiz. Tekrar iyileşip askerliğime devam edeceğim. Suriye'nin rejim askerleri bize uçak ve havan saldırısı ile saldırdı. Yara aldım. Şu an biraz daha iyiyim, iyi de olacağım Allah'ın izni ile ve tek bayrak olmaya devam edeceğiz. O an yaşadıklarım çok farklı bir duyguydu. Perşembe akşamı Hatay Devlet Hastanesinde kaldırdılar beni ve orada ilk müdahalemizi yaptılar. 3 gün hastanede kaldıktan sonra evime taburcu oldum. Hafif yaralarımız var. Onlar da iyileşecek. Tekrar yeniden gideceğim ve görevime devam edeceğim. Biz bir ölür bin diriliriz bayrağımız için" dedi.

"TÜRK HALKI KENETLENSİN"

İdlib'de yaralanan Duranoğlu, Türk halkına mesaj göndererek, "Türk halkı birbirimize kenetlenelim. Tek millet olarak tek bilek olarak devletimize sahip çıkalım" diye konuştu.

Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu'nun annesi Güngör Duranoğlu da açıklamasında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yiğitlerimizin analarına babalarına Allah'ım sabır versin" şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İdlib'de yaralanan iki asker, evlerine getirildi
01 Mart 2020 20:27		 İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
01 Mart 2020 20:15
SİHA mühimmatlarında net mesaj: Hatay çalıntı değildir
01 Mart 2020 19:01		 Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Vatan sağ olsun
01 Mart 2020 18:12
Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler madenden çıkmıyor
01 Mart 2020 18:07		 Tonlarca karı toplayıp 'Cula Deliği'ne doldurdular! Nedeni ise...
01 Mart 2020 17:22
Erzurum SGK İl Müdürlüğüne dev afiş asıldı
01 Mart 2020 17:02		 Başkentliler İdlib şehidinin ailesini yalnız bırakmadı
01 Mart 2020 16:52
Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların
01 Mart 2020 16:42		 Düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı
01 Mart 2020 16:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okunacak20:27 - İdlib'de yaralanan iki asker, evlerine getirildi20:23 - Bakan Soylu, ülkemizden ayrılan göçmen sayısını açıkladı20:19 - Erdoğan'dan İdlib şehidi Baysal'ın babaevine taziye ziyareti20:15 - İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor19:30 - Habur sınır kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı19:23 - Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza19:21 - MSB paylaştı! Bakan Akar, operasyonu böyle yönetiyor19:16 - Uzman Onbaşı: Birliğime yeniden katılacağım19:11 - 2 kuzen, kız çocuklarına cinsel istismardan tutuklandı
19:06 - Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama19:01 - SİHA mühimmatlarında net mesaj: Hatay çalıntı değildir18:56 - 'Diyabet gözlerde ciddi hasara neden olabilir'18:51 - Şanlıurfa'da 3.5 büyüklüğünde deprem18:46 - Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni serbest18:40 - Meclis İdlib için kapalı toplanacak18:33 - Gülistan Doku'dan 57 gündür haber alınamıyor18:27 - Genç grafiker evinde ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
İdlip'te rejime verilen süre doldu
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
petito ayıcık 3
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
28.02.2020 alex de souza tweeti 3
ben genelkurmay cumhurbaşkanı Başbakanınızım 1
Bağırarak konuşmak 3
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 1
seni sevmeyen ölsün 2
Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 4
ne kaybı yahu kayıp falan yok 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam