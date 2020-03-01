MSB paylaştı! Bakan Akar, operasyonu böyle yönetiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nı Taktik Komuta Yeri'nde sevk ve idare etmeyi sürdürüyor.
|01 Mart 2020 19:21
|Yazdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nı Taktik Komuta Yeri'nde sevk ve idare etmeyi sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirmişti.
Bakan Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Taktik Komuta Yeri'nde sevk ve idare etmeyi sürdürüyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okunacak
01 Mart 2020 20:31
|Bakan Soylu, ülkemizden ayrılan göçmen sayısını açıkladı
01 Mart 2020 20:23
|Erdoğan'dan İdlib şehidi Baysal'ın babaevine taziye ziyareti
01 Mart 2020 20:19
|Meclis İdlib için kapalı toplanacak
01 Mart 2020 18:40
|AB, Dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
01 Mart 2020 18:17
|Karamollaoğlu: 1.200 lira maaş alan emekliler var
01 Mart 2020 18:02
|Yunanistan'dan düzensiz göçmenlere sert müdahale
01 Mart 2020 17:57
|Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Bahar Kalkanı Harekatı' mesajı
01 Mart 2020 17:52
|Bakan Çavuşoğlu, adaylığı onaylanan Bozkır'ı tebrik etti
01 Mart 2020 17:27
|Selçuk Bayraktar'ın videosu yine gündem oldu
01 Mart 2020 17:12