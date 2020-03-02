İlk yardım eğitim hizmetleri genelgesi yayımlandı
|02 Mart 2020 00:00
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Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında, ilk yardım eğitici eğitimi ve ilk yardım eğitimlerinin düzenlenmesi ile ilk yardım eğitim merkezlerinin kurulması, yer değiştirilmesi, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, eğitimlerin esas ve usullerinin belirlenmesi, süreçlerin izleme ve değerlendirmesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlk Yardım Yönetmeliği doğrultusunda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı İlk Yardım Eğitim Merkezlerinde hizmet sunumu, İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (İl İSGB) İşveren/İşveren Vekili (İl Milli Eğitim Müdürü/ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı) yönetiminde, İl İSGB Koordinatörünün planlaması ile İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürlerinin sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.
Bakanlığımız Beşevler Kampüsü J Blok ikinci katta, ilk yardım eğitmeni yetiştirmek üzere Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen "Milli Eğitim Bakanlığı İlk Yardım Eğitici Eğitimi Merkezi" faaliyetlerini sürdürmektedir.
İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı 82 ilk yardım eğitim merkezinde (İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında iki merkezde) ilk yardım eğitim hizmeti sunumunun, 2020/3 nolu genelgede belirtilen esaslara göre yürütülmesi uygun görülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 22.02.2020 tarih ve 3902782 sayılı 2020/3 nolu genelge için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR
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