İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliğinde artış gözleniyor.
|01 Mart 2020 20:15
|Yazdır
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliğinde artış gözleniyor.
Çoğunluğunu Suriyeli ve Afganistanlıların oluşturduğu grup, Yunan adalarına deniz yoluyla geçmek için Çeşme'ye geldi. Bazı düzensiz göçmenler, Edirne'deki sınır kapılarından başarılı olamayınca kente geldiklerini ifade etti.
Çiftlikköy mevkisinde bekleyen bir Afgan düzensiz göçmen, bazı düzensiz göçmenlerin Sakız Adası'na geçtiklerini öne sürerek, "İmkanımız olmadığı için geçemedik. Karadan da almıyorlar bizi. Oradan denedik olmadı. Biz de sudan geçelim dedik." ifadelerini kullandı.
Bir başka Afgan düzensiz göçmen ise "Edirne'den geldik. Gaz bombası atıyorlar. Bir de burayı deneyelim dedik." şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İdlib'de yaralanan iki asker, evlerine getirildi
01 Mart 2020 20:27
|Uzman Onbaşı: Birliğime yeniden katılacağım
01 Mart 2020 19:16
|SİHA mühimmatlarında net mesaj: Hatay çalıntı değildir
01 Mart 2020 19:01
|Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Vatan sağ olsun
01 Mart 2020 18:12
|Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler madenden çıkmıyor
01 Mart 2020 18:07
|Tonlarca karı toplayıp 'Cula Deliği'ne doldurdular! Nedeni ise...
01 Mart 2020 17:22
|Erzurum SGK İl Müdürlüğüne dev afiş asıldı
01 Mart 2020 17:02
|Başkentliler İdlib şehidinin ailesini yalnız bırakmadı
01 Mart 2020 16:52
|Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların
01 Mart 2020 16:42
|Düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı
01 Mart 2020 16:34