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Erdoğan'dan İdlib şehidi Baysal'ın babaevine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
 01 Mart 2020 20:19
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Erdoğan'dan İdlib şehidi Baysal'ın babaevine taziye ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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