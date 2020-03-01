Erdoğan'dan İdlib şehidi Baysal'ın babaevine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
|01 Mart 2020 20:19
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okunacak
01 Mart 2020 20:31
|Bakan Soylu, ülkemizden ayrılan göçmen sayısını açıkladı
01 Mart 2020 20:23
|MSB paylaştı! Bakan Akar, operasyonu böyle yönetiyor
01 Mart 2020 19:21
|Meclis İdlib için kapalı toplanacak
01 Mart 2020 18:40
|AB, Dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
01 Mart 2020 18:17
|Karamollaoğlu: 1.200 lira maaş alan emekliler var
01 Mart 2020 18:02
|Yunanistan'dan düzensiz göçmenlere sert müdahale
01 Mart 2020 17:57
|Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Bahar Kalkanı Harekatı' mesajı
01 Mart 2020 17:52
|Bakan Çavuşoğlu, adaylığı onaylanan Bozkır'ı tebrik etti
01 Mart 2020 17:27
|Selçuk Bayraktar'ın videosu yine gündem oldu
01 Mart 2020 17:12