Bakan Soylu, ülkemizden ayrılan göçmen sayısını açıkladı
|01 Mart 2020 20:23
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577" bilgisini paylaştı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Fahrettin Altun'dan 'Şehitler tepesi' açıklaması
01 Mart 2020 21:04
|Görevden alınan başkan: Bu CHP'ye yapılmış bir eylem
01 Mart 2020 20:52
|Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okunacak
01 Mart 2020 20:32
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidinin evine ziyaret
01 Mart 2020 20:19
|MSB paylaştı! Bakan Akar, operasyonu böyle yönetiyor
01 Mart 2020 19:21
|Meclis İdlib için kapalı toplanacak
01 Mart 2020 18:40
|AB, Dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
01 Mart 2020 18:17
|Karamollaoğlu: 1.200 lira maaş alan emekliler var
01 Mart 2020 18:02
|Yunanistan'dan düzensiz göçmenlere sert müdahale
01 Mart 2020 17:57
|Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Bahar Kalkanı Harekatı' mesajı
01 Mart 2020 17:52